Delfinka Moni ima mladička Primorske novice Očitno je v tem času slovensko morje bogato z ribami, saj je bilo v sredo delfine videti na njihovi poti od piranske Punte do Fiese in spet nazaj do Pirana, kjer so zavili proti Sečoveljskim solinam. Da so se prikazali, je društvu Morigenos, ki se ukvarja z opazovanjem morskih sesalcev, sporočil piranski ribič, ki je njihov ples v Strunjanskem zalivu tudi posnel.

