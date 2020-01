V živo: Pajovičevi Avstrijci proti še neporaženi Španiji, kmalu derbi med Hrvaško in Nemčijo SiOL.net Slovenski rokometaši imajo na evropskem prvenstvu v rokometu danes prost dan, so pa na delu znova reprezentance v skupini I. Med temi bo največ pozornosti zagotovo požel večerni derbi med Hrvaško in Nemčijo. Belorusi so z 28:25 premagali Čehe, še neporaženi Španci pa se pravkar merijo z Avstrijci, ki jim poveljuje nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič.

