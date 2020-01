Slovenske skakalke na Japonskem pete po prvi seriji Dnevnik Slovenske skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl, Ema Klinec in Nika Križnar so pete po prvi seriji na ekipni tekmi za svetovni pokal v japonskem kraju Zao (349,1 točka). Med osmimi ekipami močno vodijo Avstrijke (459,6) pred Japonkami (367,6) in...

