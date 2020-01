V Avstraliji zdaj tudi poplave Primorski dnevnik Kljub obilnemu dežju v Avstraliji še vedno gori več požarov. Ponekod so nastale poplave, v nekaterih predelih, kjer so bile padavine skromnejše, pa še gori. Na jugovzhodu zvezne države Queensland je čez noč in davi zapadlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Več pomembnih cest na območju je poplavljenih in zaprtih. Nekateri posnetki lokalnih medijev pa kažejo tudi, kako hudourniške poplav ...

