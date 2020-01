Na Rogli zmaga za Ledecko in Corattija, Slovenci močno razočarali 24ur.com Na Rogli so se deskarji merili na tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Zmagala sta Čehinja Ester Ledecka, ki tekmuje tudi v svetovnem pokalu v smučanju, in Italijan Edwin Corrati, ki je na Rogli zmagal že lani. Od Slovencev se je v izločilne boje uvrstil le Tim Mastnak, a je tudi on izpadel že v osmini finala.

