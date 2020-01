Pri sestopu z Mlinarskega sedla nad Jezerskim se je včeraj (petek) smrtno ponesrečil 43-letni slovenski vrhunski alpinist Grega Lačen, eden izmed 17 Slovencev na Everestu in član več odličnih slovenskih alpinističnih odprav. Opravil je več kot 600 vzponov in plezal z uspešnimi alpinisti, ki so ga cenili in spoštovali kot izjemnega kolega. Po navedbah kranjske policijske uprave je bil pri prečenju ...