Zapihala je burja, ponoči se bo vreme izboljšalo Primorski dnevnik Deželna meteorološka opazovalnica je ob 15. uri namerila prve sunke šibke burje, ki bo odslej v presledkih pihala nekaj dni. Sunki so na pomolu bratov Bandiera dosegli 48 km/h, v prihodnjih urah se bo nekoliko okrepila. Prve padavine v letu 2020 so bile povečini zelo skromne, ponekod, zlasti ob morju in na Krasu marsikje še ni padla niti kaplja dežja. Na Goriškem je bilo dežja le za vzorec, nekaj v ...

