Optimizem pod Trumpom: Gradnja novih stanovanjskih objektov v ZDA decembra narasla na najvišjo raven Nova24TV V ZDA so decembra začeli graditi 16,9 odstotka več stanovanjskih hiš in blokov kot novembra, ministrstvo za trgovino pa poroča, da je 1,608 milijona enot, kolikor so jih začeli graditi preračunano na letno raven, največ vse od decembra 2006. Ministrstvo je ob tem navzgor popravilo podatke za november. Novembra so namesto 1,365 milijona enot, kot […]

