Robert Berić iz francoskega kotla v ogenj Čikaga RTV Slovenija Slovenski nogometni reprezentančni napadalec Robert Berić po 4 letih in pol dokončno zapušča St. Etienne. Iz Francije in Ligue 1 se 28-letni Krčan seli v ZDA in Ligo MLS, kjer bo postal novi član Chicago Fire.

