Iran bo črni skrinjici sestreljenega letala predal Ukrajini SiOL.net Iran bo črni skrinjici potniškega letala, ki so ga pomotoma sestrelili prejšnji teden, predal Ukrajini, je sporočil vodja iranske agencije za varnost civilnega letalstva Hasan Rezajfar. Za to so se odločili na zahtevo Ukrajine. Če sami ne bodo zmogli analize skrinjic, ki sta poškodovani, pa ju bodo poslali v Francijo, je nakazal.

