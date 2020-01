V Milanu bodo prepovedali kajenje na avtobusnih postajah Primorske novice Župan Milana Giuseppe Sala se je v boju proti onesnaženemu zraku in težavam ljudi zaradi tega odločil prepovedati tudi kajenje na avtobusnih postajah in v njihovi bližini. Kajenje bo prepovedano tudi na tistih mestih, ki so sicer na prostem, se pa na njih zbirajo množice ljudi. Z letom 2030 pa nameravajo povsem prepovedati kajenje na prostem.

