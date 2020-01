Lani v Sloveniji tri operacije na napačnem bolniku ali napačnem delu telesa SiOL.net Ne, ne dogaja se le v filmih, ampak tudi v resničnem življenju. In tudi pri nas. Lani se je zgodilo, da so zdravniki opravili operacijo bodisi na napačnem bolniku bodisi na napačnem delu telesa. In to kar trikrat.

