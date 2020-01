Cedevita Olimpija po drami in podaljšku na kolenih Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. kroga lige ABA izgubili pomembno srečanje z Mornarjem iz Bara, ki je po podaljšku slavil z 91:90. V nedeljo bo v Kopru na sporedu še slovenski derbi med slovenskimi prvaki Koprom Primorsko in Krko.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Luka Dončić

Rok Marguč

Meta Hrovat