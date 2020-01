V velenjskem Vzorčnem mestu nova postavitev Dnevnik V velenjskem Vzorčnem mestu je na ogled nova postavitev Underconstruction, pri kateri učenci in dijaki spoznavajo znanja, veščine in prakse pri gradnji, prenovi in opremljanju stanovanja. Postavitev je bila ponovno razprodana v nekaj dneh in bo...

