Kaj so koronavirusi in kakšne bolezni povzročajo? njena.si Na Kitajskem so našteli štiri nove primere skrivnostne pljučne bolezni, ki je zahtevala že tudi dve smrtni žrtvi. Nenavadno pljučnico po preliminarnih raziskavah povzroča nova vrsta koronavirusa in tako sodi v isto družino virusov, kot sta respiratorni virus sars in bližnjevzhodni respiratorni sindrom (Mers).



