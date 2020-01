[Video] Grozljiv pretep na slovenski osnovni šoli! Sošolci se poleg smejijo in snemajo Nova24TV Po spletu je zaokrožil posnetek pretepa na eni izmed novomeških šol. Kri je namreč zavrela dvema mladima dekletoma, ki sta si skočili v lase, med njima se je vnel grob pretep. Ostali njuni vrstniki so dogajanje snemali z mobilnimi telefoni ali pa dogajanje spremljali v ozadju. Da bi dekleti ločilo, se je opogumilo le eno […]

