'Nekateri zlorabljajo zgodovinske dogodke za zagotavljanje političnih in osebnih ciljev' 24ur.com Pred svetovnim dnevom spomina na žrtve holokavsta so se v Ljubljani spomnili grozot tistega časa in posvarili pred pozabljanjem. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v slavnostnem nagovoru dejal, da si ne more in ne zna predstavljati stisk, ki so jih doživljali preživeli, a da je dolžnost vseh, da se tega ne pozabi.

