Uprava za pomorstvo nadaljuje z odstranjevanjem nelegalnih sidrišč Dnevnik Uprava za pomorstvo vse od leta 2018 ureja problematiko nelegalnih privezov v slovenskem morju, kjer so opredelili tri večja nelegalna sidrišča. Ta so problematična tako z okoljskega vidika kot z vidika varnosti plovbe. Z morskega dna so do zdaj...

