Mandarić čaka, Olimpija niza zmage #video Sportal Slovenski klubi se pripravljajo na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Jesenski prvak Olimpija je v nedeljo v Čatežu premagal Brežice in vknjižil drugo zmago ta konec tedna, velenjski Rudar pa je s 6:0 nadigral Šampion. Maribor je v soboto pomendral Dravograd z 18:0, kar trije igralci pa so dosegli najmanj tri zadetke. Aluminij je po preobratu ugnal Rogaško s 5:2, Celje in Mura sta zmaga...

