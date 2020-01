Bogatašinja z luksuznim terencem v Prepovedano mesto RTV Slovenija Kitajci so ogorčeni nad žensko, ki ji je bilo dovoljeno, da se je z luksuznim mercedesom vozila po Prepovedanem mestu v Pekingu. Dogodek je na Kitajskem razvnel razpravo o privilegijih in arogantnosti bogatih in vplivnih.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska

MMC Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Štefan Hadalin

Anže Lanišek