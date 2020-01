20 dni leta 2020 v Avstraliji: požari, poplave, oblaki prahu in toča 24ur.com Manj kot 24 ur potem, ko je močan veter na jugovzhodu Avstralije dvignil oblake prahu in se je nebo obarvalo oranžno, je na območju klestila še toča v velikosti golf žogic – dovolj velika, da je razbijala stekla na avtomobilih, skubila drevesa in poškodovala številne ptice.

