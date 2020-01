Indiana v gosteh ugnala Denver, Čančar vnovič 'obsedel' 24ur.com Ekipa Indiana Pacers je na tekmi košarkarske lige NBA v gosteh s 115:107 premagala Denver, pri katerem Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Pri domačih se je s 30 točkami in desetimi skoki izkazal srbski center Nikola Jokić, pri gostih pa so kar trije košarkarji na koncu zbrali 22 točk, in sicer T.J. Warren, Domantas Sabonis (15 skokov) in Malcolm Brogdon. Denver bo v noči na torek v goste...

