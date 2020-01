Tla so se stresla v bližini Kobarida Primorski dnevnik Danes ob 8.52 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Kobarida, 70 km zahodno od Ljubljane. Žarišče je bilo 8 km pod zemeljsko površino. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Koseča in Drežniških Raven. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

