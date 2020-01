Divjal po cesti: namesto 70 kar 141 kilometrov na uro 24ur.com Voznik osebnega vozila je na glavni cesti med Slovensko Bistrico in Hajdino prekoračil največjo dovoljeno hitrost za več kot 100 odstotkov. Prekrškarju, ki ni bil pijan, sta policista začasno odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. Odsek, po katerem je divjal, je zelo nevaren in je na njem umrlo že več udeležencev prometa, opozarjajo policisti.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Marjan Šarec

Borut Pahor

Goran Dragić