Ameriški časopis New York Times je za demokratsko predsedniško nominacijo podprl senatorki Elizabeth Warren in Amy Klobuchar. Senatorko slovenskega rodu iz Minnesote je označil za realistično izbiro, senatorko iz Massachusettsa Warrenovo pa za radikalno izbiro. Zapisali so, da izrekajo podporo najučinkovitejšima kandidatkama za vsakega od dveh pristopov. New York Times je tokrat prvič izbral dve k ...