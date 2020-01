Federer in Bartyjeva zanesljivo v drugi krog Dnevnik Švicar Roger Federer, Grk Stefanos Cicipas, Američanka Serena Williams in prva nosilka ženskega turnirja Avstralka Ashleigh Barty so zanesljivo napredovali v drugi krog odprtega prvenstva Avstralije. V Melbournu so imeli organizatorji prvi dan...

Sorodno

























Oglasi