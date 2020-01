Michał Woroch se zahvaljuje in vas spodbuja, da vztrajate Študent Raziskovalec na invalidskem vozičku Michal Woroch, se zahvaljuje posameznikom iz enajstih držav, ki so pogumno delili svoje zgodbe ter jih spodbuja, da še naprej vztrajajo in se nikdar ne predajo. Življenje nas ves čas postavlja pred nove izzive. Ni važno, ali se odločite zaživeti sanje, o katerih že dolgo razmišljate, okrevate po težkih preizkušnjah ali [...] Prispevek Michał Woroch se zahvaljuje ...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Karl Erjavec

Borut Pahor

Tina Maze