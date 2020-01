Trije Slovenci na delo v Evropsko vesoljsko agencijo 24ur.com Nejc Smrkolj Koželj, Simon Maleja in Adam C. McDonnell so slovenski strokovnjaki, ki jih je Evropska vesoljska agencija izbrala, da bodo pomagali pri razvoju splošnih tehnologij in človeških ter robotskih raziskav. Slovenija sicer ves čas nadgrajuje sodelovanje z agencijo, pridružila se je še dvema novima programoma.

