Preprečevali bodo dotok orožja v Libijo po morju in po zraku Primorske novice Zunanji ministri EU so danes v Bruslju sprejeli odločitev o nadgradnji pomorske operacije Sophia, tako da bo preprečevala dotok orožja v Libijo po morju in po zraku, je povedal vodja slovenske diplomacije Miro Cerar. Slovenija je po njegovih besedah pri tem pripravljena sodelovati v skladu s svojimi zmožnostmi.

