Križaj ob 40. obletnici prve zmage 's starčki' obujal spomine v Wengnu 24ur.com Pred skoraj točno 40 leti je Bojan Križaj zmagal na slalomu v Wengnu in slavil prvo slovensko zmago v svetovnem pokalu alpskih smučarjev. S tem je bil sprožen pravi plaz evforije, saj so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v šolah in podjetjih prekinjali pouk in delo, da so spremljali tekmovanja Križajeve generacije.

