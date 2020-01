Rokometaši so v skupini I na Dunaju odigrali prvi tekmi 3. kroga drugega dela evropskega prvenstva. Hrvati in Španci so še naprej brez poraza. Hrvati so z 22:21 odpravili Čehe, Španci pa so bili boljši od Belorusov s 37:28. Tako Španija kot Hrvaška sta že v polfinalu.



Več na Ekipa24.si.si