Miami se je skozi podaljšek izmuznil do zmage 24ur.com V Miamiju so rojstni dan Martina Luthra Kinga mlajšega ozaljšali s težko prigarano zmago nad Sacramentom. V srečanju, ki ni navdušilo z dobro igro, so z nekaj lepimi akcijami ob koncu potegnili daljši konec.

