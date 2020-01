Do zob oboroženi zagovorniki nošenja orožja Mladina V Richmondu, prestolnici ameriške zvezne države Virginija, se je včeraj zbralo več tisoč podpornikov orožja, med njimi tudi kar nekaj desničarskih skrajnežev, ki so pred državnim kongresom vzklikali gesla v podporo nošenju orožja in predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Guverner zvezne države Ralph Northam je zato razglasil izredne razmere.

