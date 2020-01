Na današnji dan leta 1952 komunistični teroristi zažgali svetniškega škofa Vovka – bodo stranke tran Nova24TV Glede na številne manifestacije, ki jih prireja borčevska zveza in jih podpirata zlasti SD in Levica, se lahko vprašamo, ali bodo omenjene organizacije “proslavile” tudi današnjo obletnico – na današnji dan leta 1952 so namreč komunistični teroristi v Novem mestu najprej napadli, nato pa še zažgali ljubljanskega škofa Antona Vovka. Anton Vovk, sicer pranečak največjega […]

