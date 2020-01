[Foto] Panika v Zupančičevi jami v Ljubljani: Sredi ulice oživljali človeka! Nova24TV Policija, gasilci in reševalci so v dopoldanskih urah intervenirali v Zupančičevi jami v Ljubljani, iz enega izmed stanovanj pa so na nosilih prinesli mlajšega človeka in ga v reševalnem vozilu oživljali. V dopoldanskih urah so mir v naselju Zupančičeva jama zmotile intervencije gasilcev, policije in reševalcev. Situacija je izgledala izjemno napeto in je spominjala na […]

