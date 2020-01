Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove Študent Objavljen je razpis za vpis na srednješolske programe in dijaške domove v letu 2020. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 18.053 učencev in učenk (lani 17.684), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23.782 (lani 23.756) vpisnih mest na srednjih šolah. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili [...] Prispevek Razpis za vpis v srednje šole in dijaške ...

