To so želeli slišati volivci Borisa Johnsona: Britanija bo po brexitu bolj odprta za afriške migrant Reporter Britanski premier Boris Johnson je včeraj afriškim voditeljem v Londonu obljubil, da bo njegova država po brexitu bolj odprta za afriške migrante. Napovedal je tudi konec vlaganja v izkopavanje premoga v Afriki in podporo prehodu na nizkoogljične vire ene

Sorodno







Oglasi