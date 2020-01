Trčila tovornjaka in avtobus, večkilometrski zastoj proti Ljubljani #foto SiOL.net Na gorenjski avtocesti pri priključku za Brnik so ponoči v smeri proti Jesenicam trčila tri vozila, dva tovornjaka s priklopniki in avtobus s potniki, poškodovana je ena oseba. Avtocesta je zaprta med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam, proti Ljubljani pa promet že poteka po dveh pasovih. Nastaja večkilometrski zastoj.

