Nov virus na Kitajskem terjal četrto smrtno žrtev 24ur.com Na Kitajskem so potrdili, da je zaradi okužbe z novim virusom, ki se hitro širi po državi, umrl že četrti človek. Oblasti so potrdile, da se virus prenaša tudi med ljudmi, doslej pa so na Kitajskem, vključno s Pekingom in Šanghajem, našteli že več kot 200 primerov okužb. O prvem sumu na okužbo poročajo tudi iz Avstralije.

