Huda prometna nesreča na gorenjski avtocesti Primorske novice Na gorenjski avtocesti so zgodaj zjutraj trčila tri vozila, dva tovornjaka s priklopnikoma in avtobus s potniki. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je eno tovorno vozilo zaradi nesreče obstalo prečno na avtocesto, drugo tovorno vozilo in avtobus pa sta prebila varovalno ograjo, ki ločuje avtocesto. Po prvih podatkih je poškodovana ena oseba.

