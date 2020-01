Pivčeva na sestanek s poslansko skupino DeSUS-a RTV Slovenija Nova predsednica DeSUS-a Aleksandra Pivec se bo prvič sestala s poslansko skupino stranke, v kateru želi doseči večjo enotnost in se pogovoriti tudi s poslancem Robertom Polnarjem in preveriti, ali je zanesljiv in konstruktiven partner poslanske skupine.

