67-letnik za poskus umora obsojen na 15 let zapora SiOL.net Sodišče je 67-letnemu Jožetu Šercerju iz naselja Papeži v Osilnici za poskus umora sosede z lovsko puško 20. septembra 2018 in nedovoljeno proizvodnjo orožja in promet z njim prisodilo 15 let in štiri mesece zaporne kazni, poročajo mediji. Sodba še ni pravnomočna, na pravnomočnost pa bo moški počakal v priporu.

