Gorenjska avtocesta po osmih ura spet odprta v obe smeri Gorenjski glas Brnik – Posledice nočne nesreče na gorenjski avtocesti so odstranjene, promet pa so po dobrih osmih urah znova sprostili v obe smeri. Gorenjska avtocesta v smeri Jesenic med Vodicami in Brnikom je bila zaradi hude nesreče zaprta od 1. ure...

