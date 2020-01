Nekdanji šef Interpola obsojen na 13 let in pol zapora 24ur.com 13 let in pol zapora za nekdanjega šefa Interpola Menga Hongveja, ki je leta 2018 izginil med obiskom v domovini in je bil kasneje obtožen prejemanja podkupnin ter izključen iz komunistične partije. 66-letnik je prejemanje podkupnine priznal, na obsodbo se ne bo pritožil.

