Slovenski odbojkarji sedmi na evropski lestvici Sportal Evropska odbojkarska zveza (Cev) je objavila nove lestvice. Pri moških so na prvem mestu evropski prvaki Srbi, drugi so Rusi, tretji pa po novem Belgijci, ki so napredovali za tri mesta ter nižje po lestvici potisnili svetovne prvake Poljake in Italijane. Francozi so izgubili tri mesta in so zdaj šesti, Slovenija je ohranila sedmo mesto.

