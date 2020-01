Prevara na spletu: ostala brez 2000 evrov, a je k sreči dobila denar povrnjen 24ur.com Na Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred zlorabami plačilnih kartic, še posebej na spletu, potrošnikom pa so pripravili tudi nasvete, s pomočjo katerih se lahko zaščitijo pred zlorabami. Priskočili so na pomoč ženski, ki je bila žrtev goljufov. Ogoljufali so jo za 2000 evrov, a je uspela dobiti denar nazaj. Nimajo pa vsi te sreče.

