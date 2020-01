(VIDEO) Umor črnogorskih mafijcev v Atenah: Sta morilce do svojih partnerjev pripeljali kar soprogi? Večer Grški mediji špekulirajo, da sta morilce, ki so v nedeljo zvečer v predmestju Aten ubili dva vidnejša pripadnika črnogorske mafijske združbe, do njiju pripeljali kar soprogi. Ti sta namreč pred kratkim prispeli v Grčijo na obisk k svojima partnerjema.

