Predlogi za slovensko knjigo Večer Društvo Forum 21 je nedavno organiziralo javni pogovor o položaju knjige pri nas. Izhodišča za razpravo in povzetek prispevkov sodelujočih so pripravili dr. Andrej Blatnik, dr. Samo Rugelj in Slavko Pregl. Besedilo, ki ga objavljamo, so poslali tudi predsedniku države, predsedniku vlade in predsedniku državnega zbora ter ministru za kulturo in ministru za izobraževanje in znanost

