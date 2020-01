(VIDEO) Kmalu odprtje: 150 milijonov evrov vredna naložba in 700 delovnih mest Večer Nakupovalno središče Aleja, ki ga v ljubljanski Šiški gradi Spar European Shopping Centers (SES), bo vrata odprlo 19. marca, so v ponedeljek sporočili iz SES Slovenija. Naložba je vredna več kot 150 milijonov evrov, novo središče pa bo na 32.000 kvadratnih metrih potrošnikom nudilo 80 trgovin ter nabor gostinskih lokalov in drugih storitev.

