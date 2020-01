Zaradi pakistanske teroristke razpadla norveška vlada Nova24TV “Lahko sprejmemo otroke, ne moremo pa popuščati pri ljudeh, ki so sodelovali v teroristični organizaciji,” je povedala vodja Napredne stranke Siv Jensen po pogovorih z vodstvom svoje stranke in premierko Erno Solberg. Na Norveškem je danes zaradi spora glede vrnitve soproge borca skrajne skupine Islamska država (IS) razpadla vlada. Desna Napredna stranka je zaradi repatriacije […]

